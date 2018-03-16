Экс-заместителю главы Арамили грозит 15 лет за взятки

По данным ведомства, Мельников обвиняется по статье 290 УК РФ — получение взятки лично должностным лицом в виде предоставления иных имущественных прав за незаконные действия, совершенные с вымогательством взятки, в особо крупном размере.

Следствие полагает, что в мае 2017 года бывший заместитель главы города получил взятки в виде прав на квартиру 52 кв.м. в строящемся доме стоимостью более 2 млн рублей. Также он требовал у директора сторительной фирмы, возводившей дома на улице Текстильщиков, передать ему документы, подтверждающие оплаты квартиры в этом доме от имени знакомой обвиняемого.

Стоит отметить, что Мельников курировал выдачу разрешений на строительства и знал, что согласования с органом администрации строительство нового дома невозможно.

Также обвиняемый получил от директора коммерческой фирмы приходно-кассовый ордер и справку об оплате квартиры на имя своей знакомой. В обмен на это он обещал взяткодателю свое покровительство.

Мельникова уволили в июле 2017 года. В настоящий момент прокурор утвердил обвинительное заключение, и дело было направлено в Сысертский районный суд. Чиновнику грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.