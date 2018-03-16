Ещё
Экс-заместителю главы Арамили грозит 15 лет за взятки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Экс-заместителю главы Арамили грозит 15 лет за взятки 

РИА «ФедералПресс» 9 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
По данным ведомства, Мельников обвиняется по статье 290 УК РФ — получение взятки лично должностным лицом в виде предоставления иных имущественных прав за незаконные действия, совершенные с вымогательством взятки, в особо крупном размере.
Следствие полагает, что в мае 2017 года бывший заместитель главы города получил взятки в виде прав на квартиру 52 кв.м. в строящемся доме стоимостью более 2 млн рублей. Также он требовал у директора сторительной фирмы, возводившей дома на улице Текстильщиков, передать ему документы, подтверждающие оплаты квартиры в этом доме от имени знакомой обвиняемого.
Стоит отметить, что Мельников курировал выдачу разрешений на строительства и знал, что согласования с органом администрации строительство нового дома невозможно.
Также обвиняемый получил от директора коммерческой фирмы приходно-кассовый ордер и справку об оплате квартиры на имя своей знакомой. В обмен на это он обещал взяткодателю свое покровительство.
Мельникова уволили в июле 2017 года. В настоящий момент прокурор утвердил обвинительное заключение, и дело было направлено в Сысертский районный суд. Чиновнику грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
В МВД назвали сумму ущерба от коррупции в 2017 году Подозреваемый в убийстве нижнекамской лыжницы найден мертвым в СИЗО Главе нижегородских эсеров Бочкареву продлили арест
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко запускает новую операцию в Донбассе146
РФ пригрозила Британии «мощнейшим давлением»264
«Надо завязывать с политикой»: Собчак ответила Поклонской156
«Настоящая мясорубка»: россияне пострадали в Гудаури16
ЕС осудил строительство Крымского моста110
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение