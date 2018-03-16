В Челябинске будут судить альфонса, выманившего у возлюбленной 600 тысяч

Как следует из материалов дела, мужчина познакомился с будущей жертвой в ноябре 2013 года. Он представился предпринимателем и предложил привлечь сына женщины к прибыльному делу. При этом мошенник объяснил, что для развития бизнеса ему срочно нужно 600 тысяч рублей.

Челябинка взяла несколько кредитов в банках и отдала все деньги злоумышленнику. Получив желаемое, мужчина исчез.

Позже выяснилось, что такую схему мошенник проворачивал уже не один раз. Будучи женатым и имея на иждивении троих несовершеннолетних детей, он вступал в близкие отношения с женщинами, убеждал их брать кредиты в банках, деньги забирал себе и скрывался.

В период совершения преступления обвиняемый находился в федеральном розыске, у него имелись две непогашенные судимости.

Напомним, что в Красноярске альфонс обманул возлюбленную на 250 тысяч рублей.

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