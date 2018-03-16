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В Челябинске будут судить альфонса, выманившего у возлюбленной 600 тысяч
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В Челябинске будут судить альфонса, выманившего у возлюбленной 600 тысяч 

РИА «ФедералПресс» 9 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как следует из материалов дела, мужчина познакомился с будущей жертвой в ноябре 2013 года. Он представился предпринимателем и предложил привлечь сына женщины к прибыльному делу. При этом мошенник объяснил, что для развития бизнеса ему срочно нужно 600 тысяч рублей.
Челябинка взяла несколько кредитов в банках и отдала все деньги злоумышленнику. Получив желаемое, мужчина исчез.
Позже выяснилось, что такую схему мошенник проворачивал уже не один раз. Будучи женатым и имея на иждивении троих несовершеннолетних детей, он вступал в близкие отношения с женщинами, убеждал их брать кредиты в банках, деньги забирал себе и скрывался.
В период совершения преступления обвиняемый находился в федеральном розыске, у него имелись две непогашенные судимости.
Напомним, что в Красноярске альфонс обманул возлюбленную на 250 тысяч рублей.
Фото: pixabay.com
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