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Полицейские Сызрани ищут ульяновского мошенника
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Полицейские Сызрани ищут ульяновского мошенника 

АиФ — Ульяновск 9 часов назад
Фото: АиФ – Ульяновск
За совершение преступлений по статье «Мошенничество» в федеральный розыск объявлен Аввясов Ильгиз Равильевич 29.06.1983 г.р., уроженец г. Джизак Республики Узбекистан, прописанный в Ульяновской области, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просят сообщить об этом в ближайший отдел полиции или по телефонам МУ МВД России «Сызранское» (88464) 35-58-36, 8-937-238-17-39 или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).
Конфиденциальность гарантируется, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
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