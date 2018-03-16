Полицейские Сызрани ищут ульяновского мошенника 

За совершение преступлений по статье «Мошенничество» в федеральный розыск объявлен Аввясов Ильгиз Равильевич 29.06.1983 г.р., уроженец г. Джизак Республики Узбекистан, прописанный в Ульяновской области, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просят сообщить об этом в ближайший отдел полиции или по телефонам МУ МВД России «Сызранское» (88464) 35-58-36, 8-937-238-17-39 или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).
Конфиденциальность гарантируется, сообщает ГУ МВД по Самарской области.