У избитого в подъезде дома саратовца украли 80 тыс. рублей

В Заводском районе города Саратова в подъезде многоквартирного дома по улице Чернышевского на 46-летнего местного жителя напал неизвестный мужчина, который нанёс множество ударов и ограбил потерпевшего на сумму в 80 тысяч рублей, сообщает ГУ МВД в регионе.

Согласно оперативным данным, преступление произошло днём 31 декабря 2017 года, полицейские в ходе розыскных мероприятий задержали не работающего и ранее не судимого 40-летнего мужчину.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж».