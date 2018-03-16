Трое полицейских пошли под суд за удары кулаками и подделку улик

Трёх оперуполномоченных Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Новосибирской области обвиняют в превышении полномочий и подделке доказательств — их дело передали в Центральный районный суд Новосибирска

По версии следствия, вечером 11 февраля 2017 года в отделе № 3 «Заельцовский» оперуполномоченные в своём служебном кабинете пытались сфальсифицировать результаты работы и привлечь одного задержанного к уголовной ответственности за покупку и продажу наркотиков, а второго — в качестве очевидца преступления.

« один из полицейских применил физическую силу: нанёс потерпевшему рукой несколько ударов по телу и в голову, высказал ему угрозы привлечения к более строгой уголовной ответственности и привлечения к данной ответственности его родственников, а также применил наручники», — сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

После этого полицейский через телефон задержанного начал переписку со сбытчиком наркотиков, от которого получил информацию о тайниках-закладках. Получив адреса, полицейские и задержанные поехали по указанным в переписке со сбытчиком адресам.

« сотрудники полиции привлекли более опытного коллегу, в присутствии которых ранее задержанный гражданин под принуждением подобрал из тайника-закладки на территории Центрального района Новосибирска наркотическое средство», — рассказали в прокуратуре Новосибирской области.

После того как задержанные подобрали наркотики, полицейские в присутствии понятых обыскали их — изъяли у них наркотики и составили протокол.

В ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС не смогли назвать имена и звания обвиняемых оперативников.

«Сотрудники подразделения собственной безопасности ГУ МВД по Новосибирской области выявили факт противоправной деятельности сотрудников полиции, которые превысили свои должностные полномочия и сфальсифицировали результаты оперативно-разыскных мероприятий. В настоящее время данные сотрудники отстранены от службы. В случае установления вины они будут уволены и понесут наказание в соответствии с законодательством. Непосредственные руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности», — сообщили корреспонденту НГС в областном управлении МВД.

По информации прокуратуры, максимальная санкция за преступление, в котором обвиняют троих полицейских, — до 10 лет лишения свободы.