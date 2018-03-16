Житель Ульяновской области избил мать и сутки наблюдал, как она умирает

Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Барышского района, избившего до полусмерти свою 70-летнюю мать и не принявшего никаких мер к оказанию ей помощи, в результате чего потерпевшая скончалась, сообщает СУ СКР по Ульяновской области

17 ноября прошлого года у себя дома в селе Румянцево Барышского района на улице Полевой пьяный житель поругался со своей матерью и нанес ей многочисленные удары руками по голове и телу. Несмотря на ее тяжелое состояние, сын не принял никаких мер к оказанию ей помощи, в результате чего пострадавшая от полученных повреждений спустя сутки скончалась. Житель обвиняется по ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть), уголовное дело направлено в суд.