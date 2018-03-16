Мужчина зарезал знакомую, заподозрив её в краже шести тысяч рублей

В полицию Кошкинского района обратился диспетчер службы «112» заявивший, что до них дозвонился житель одного из сел, который сообщил, что в соседнем доме находится женщина с ножевым ранением, сообщает старший референт отделения информации Мария Юдина.

На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские собрали вещественные доказательства и опросили жильцов соседних домов. 43-летнюю женщину госпитализировали, однако, спасти ее жизнь медикам не удалось.

Подозреваемого в совершении преступления полицейские установили и задержали на месте. Им оказался 54-летний житель села, ранее неоднократно судимый. Мужчина, доставленный в полицию для дальнейшего разбирательства, в ходе допроса признался в содеянном и рассказал обо всех обстоятельствах произошедшего.

Выяснилось, что женщина и задержанный вместе распивали спиртные напитки у него в доме. После ухода знакомой, мужчина, обнаружив, что из кармана куртки пропали шесть тысяч рублей, схватив нож, и побежал к дому своей приятельницы. В ходе ссоры злоумышленник нанес женщине ножевое ранение в спину. Предполагаемое орудие преступления было изъято в ходе работы на месте происшествия и приобщено к материалам дела.