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Мужчина зарезал знакомую, заподозрив её в краже шести тысяч рублей
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Мужчина зарезал знакомую, заподозрив её в краже шести тысяч рублей 

АиФ-Самара 16 часов назад
Фото: АиФ-Самара
В полицию Кошкинского района обратился диспетчер службы «112» заявивший, что до них дозвонился житель одного из сел, который сообщил, что в соседнем доме находится женщина с ножевым ранением, сообщает старший референт отделения информации Мария Юдина.
На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские собрали вещественные доказательства и опросили жильцов соседних домов. 43-летнюю женщину госпитализировали, однако, спасти ее жизнь медикам не удалось.
Подозреваемого в совершении преступления полицейские установили и задержали на месте. Им оказался 54-летний житель села, ранее неоднократно судимый. Мужчина, доставленный в полицию для дальнейшего разбирательства, в ходе допроса признался в содеянном и рассказал обо всех обстоятельствах произошедшего.
Выяснилось, что женщина и задержанный вместе распивали спиртные напитки у него в доме. После ухода знакомой, мужчина, обнаружив, что из кармана куртки пропали шесть тысяч рублей, схватив нож, и побежал к дому своей приятельницы. В ходе ссоры злоумышленник нанес женщине ножевое ранение в спину. Предполагаемое орудие преступления было изъято в ходе работы на месте происшествия и приобщено к материалам дела.
По статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» Уголовного кодекса Российской Федерации СУ СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело. В настоящее время решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.
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