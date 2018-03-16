Убийство из-за квартиры. Южноуралец зарубил топором бизнес-партнера и спрятал тело в овраге

Суд установил, что в октябре 2013 года Александров купил у знакомого квартиру стоимостью 1,2 миллиона рублей. Расплатиться он обещал позже –за счет доходов от совместного бизнеса.

Затем, передумав отдавать деньги, южноуралец решился на убийство. В сентябре 2015 года, под предлогом деловой поездки, он привез партнера в Башкирию , в безлюдное место в лес. Там на глазах своей сожительницы он дважды ударил его топором по голове. Мужчина умер, его труп преступник спрятал в овраге.

Спустя семь месяцев в ходе осмотра места происшествия следователи обнаружили лишь ногтевую пластину убитого и фрагменты его одежды.

Александров до конца настаивал на своей невиновности.

Напомним, в декабре в Челябинском облсуде огласили приговор пятерым таджикам, которые похитили и убили соотечественника-бизнесмена.