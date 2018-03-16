Грабителей подмосковного салона связи задержали благодаря сорванной с одного из них куртке

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Осужденный за экстремизм А.Поткин 28 марта выступит с последним словом на апелляции своего приговора

Дело о доведении до самоубийства возбудили после гибели пятиклассника на северо-востоке столицы

Подмосковный суд приговорил 10 участников ОПГ лжеэкстрасенсов к срокам от двух до девяти лет колонии