Грабителей подмосковного салона связи задержали благодаря сорванной с одного из них куртке 

Троих подозреваемых в ограблении подмосковного салона сотовой связи связи нашли по куртке с документами, которую один из злоумышленников оставил в руках сотрудницы торговой точки, сообщила Агентству городских новостей «Москва» начальник пресс-службы ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова.
«Установлено, что в Наро-Фоминске злоумышленники ворвались в помещение салона сотовой связи, расположенного на Кубинском шоссе, и, угрожая сотруднице магазина физической расправой, похитили пять мобильных телефонов. Однако при попытке правонарушителей скрыться, женщина схватила одного из них за куртку и стянула ее. Прибыв на место происшествия, полицейские обнаружили в одежде нападавшего его паспорт и банковскую карту», — пояснила представитель подмосковного главка.
В ходе розыска полицейские установили и задержали подозреваемых по месту временного проживания в Наро-Фоминске. У двоих приезжих из ближнего зарубежья и судимого за хранение наркотиков жителя Калужской области обнаружили и изъяли похищенные телефоны. Против подозреваемых возбудили уголовное дело о грабеже, фигуранты заключены под стражу. Как отметила Т. Петрова, мужчинам грозит до 12 лет лишения свободы.