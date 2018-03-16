В Ульяновске осужден пьяный водитель, напавший с ножом на полицейского 

27-летний житель Ульяновска Юрий Сергеев осужден за пьяную езду и применение насилия в отношении представителя власти приговорен к лишению свободы, сообщает прокуратура Ульяновской области.
Ночью 9 сентября 2017 года ранее судимый за кражу Юрий Сергеев, ехал на своем автомобиле ВАЗ-21099, находясь в состоянии алкогольного опьянения. На улице Пушкарева он в связи с этим был остановлен полицейским патрулем.
Однако, видя одетого в форменное обмундирование сотрудника полиции, злоумышленник нанес ему ножом удар по руке. Сергеев признан виновным в инкриминируемых ему преступлениях и приговорен к 3,5 годам колонии строгого режима.