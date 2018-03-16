В Приволжском районе 18-летний парень украл таксофон

О факте хищения таксофона с улицы 40 лет Победы села Обшаровка в полицию сообщил директор фирмы, которой принадлежал аппарат. Пропажу нашли недалеко от места преступления, около жилого дома. К нему вывели следы, которые оставил на снегу неосмотрительный похититель. Во время поквартирного обхода правоохранители обнаружили и самого злоумышленника. Им оказался 18-летний житель Октябрьска. Как сообщили в ГУ МВД России по Самарской области, ранее к уголовной ответственности он не привлекался. Ущерб оценивается в сумму 25 тысяч рублей. Однако сам он не смог выручить за таксофон ни копейки. Молодой человек признался полицейским, что хотел сдать аппарат в пункт приема маталлолома, но, осмотрев его как следует уже после кражи, ценных запчастей не обнаружил и выбросил в ближайший сугроб. Теперь парню грозит уголовная ответственность.