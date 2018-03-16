Ещё
В Приволжском районе 18-летний парень украл таксофон
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Приволжском районе 18-летний парень украл таксофон 

ТРК Губерния 10 часов назад
Фото: ТРК Губерния
О факте хищения таксофона с улицы 40 лет Победы села Обшаровка в полицию сообщил директор фирмы, которой принадлежал аппарат. Пропажу нашли недалеко от места преступления, около жилого дома. К нему вывели следы, которые оставил на снегу неосмотрительный похититель. Во время поквартирного обхода правоохранители обнаружили и самого злоумышленника. Им оказался 18-летний житель Октябрьска. Как сообщили в ГУ МВД России по Самарской области, ранее к уголовной ответственности он не привлекался. Ущерб оценивается в сумму 25 тысяч рублей. Однако сам он не смог выручить за таксофон ни копейки. Молодой человек признался полицейским, что хотел сдать аппарат в пункт приема маталлолома, но, осмотрев его как следует уже после кражи, ценных запчастей не обнаружил и выбросил в ближайший сугроб. Теперь парню грозит уголовная ответственность.
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
ТРК Губерния: последние новости
Самарский водитель «Почты России» признан виновным в хищении посылок из интернет-магазинов Житель Чапаевска получил 13 лет колонии за оборот наркотиков в особо крупном размере Полицейские раскрыли кражу благодаря отпечатку пальца на месте преступления
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко запускает новую операцию в Донбассе148
РФ пригрозила Британии «мощнейшим давлением»266
«Надо завязывать с политикой»: Собчак ответила Поклонской158
«Настоящая мясорубка»: россияне пострадали в Гудаури16
ЕС осудил строительство Крымского моста115
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение