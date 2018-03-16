Бывшая банковская управляющая в Плешаново лишилась автомобиля за махинации

Красногвардейский районный суд удовлетворил иск прокурора о взыскании более 350 000 рублей с бывшей управляющей в одном из коммерческих банков села Плешаново.

Ранее женщина была осуждена за коммерческий подкуп, в качестве наказания суд назначил штраф 1,5 млн рублей и запрет занимать административные, руководящие должности на 2 года. Однако по амнистии бывшего банковского сотрудника освободили от наказания.

В ходе нового судебного разбирательства было установлено, что женщина оформляла кредиты на неплатежеспособных граждан и получала за это 10% от суммы каждого кредита. В общей сложности женщина заработала преступным путем около 380 000 рублей.