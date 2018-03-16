В городе Дербенте выявлено 25 нарушений градостроительного кодекса

городе Дербенте выявлено 25 нарушений градостроительного кодексаПроверку соблюдения требований градостроительного законодательства РФ провела Прокуратура города Дербента.

В ходе рейдов были выявлены нарушения требований 11 застройщиков многоквартирных домов.

«По результатам проверки в отношении индивидуальных предпринимателей, юридических лиц и их руководителей возбуждено 25 производств по делам об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 2 ст. 9.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (нарушение сроков направления в уполномоченный орган извещения о начале строительства, реконструкции объектов капитального строительства)», — передает пресс-служба прокуратуры Дагестана

Дела направлены для рассмотрения в Минстрой РД.

Постановлениями уполномоченного ведомства виновные лица подвергнуты административным наказаниям в виде штрафов в размере от 10 до 100 тыс. рублей.