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Томичка зверски расправилась с 92-летней старушкой и обокрала ее
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Томичка зверски расправилась с 92-летней старушкой и обокрала ее 

РИА «ФедералПресс» 10 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Трагический инцидент произошел в марте прошлого года. Между обвиняемой и ее пожилой 92-летней соседкой разгорелся конфликт. В ходе разбирательств выяснилось, что обвиняемая пришла к старушке и во время ссоры нанесла хозяйке не менее 12 ударов по голове молотком, после чего перерезала ножом горло, а затем вытащила из шкафа погибшей 2,6 тыс. рублей. От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте происшествия.
Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, причиной недопонимания, со слов подсудимой, стал факт оскорбления престарелой женщиной ее дочери, а также ее самой из-за недовольства по поводу качества произведенной по ее просьбе замены изображения иконы. В частности надпись под новым изображением иконы частично перекрывалась рамой. При рассмотрении уголовного дела подсудимая заявила, что не хотела убивать свою соседку. К тому же женщина была категорически не согласна с суммой похищенного. В итоге суд приговорил обвиняемую к 9 годам 1 месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Фото: pixabay.com.
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