Заместитель Бастрыкина проинспектировал работу управления СК по Югре

На оперативном совещании 13 марта он заслушал доклад руководства регионального следственного управления об итогах работы в 2017 году. На следующий день, 14 марта, Илья Лазутов провел личный прием граждан.

«Часть поступивших обращений касалась несогласия граждан с процессуальными решениями, принятыми сотрудниками регионального следственного управления, некоторые из обратившихся выражали несогласие с действиями и решениями сотрудников других правоохранительных органов и органов власти. По каждому обращению Илья Лазутов дал конкретные поручения, исполнение которых взял под личный контроль», — отмечают в пресс-службе ведомства.

На итоговом совещании 15 марта Лазутов заслушал доклады о ходе расследования уголовных дел, находящихся на особом контроле председателя Следственного комитета России.