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Заместитель Бастрыкина проинспектировал работу управления СК по Югре
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Заместитель Бастрыкина проинспектировал работу управления СК по Югре 

РИА «ФедералПресс» 10 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе СУ СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре, Илья Лазутов провел личный прием граждан, а также оперативные совещания с сотрудниками регионального следственного управления СК России.
На оперативном совещании 13 марта он заслушал доклад руководства регионального следственного управления об итогах работы в 2017 году. На следующий день, 14 марта, Илья Лазутов провел личный прием граждан.
«Часть поступивших обращений касалась несогласия граждан с процессуальными решениями, принятыми сотрудниками регионального следственного управления, некоторые из обратившихся выражали несогласие с действиями и решениями сотрудников других правоохранительных органов и органов власти. По каждому обращению Илья Лазутов дал конкретные поручения, исполнение которых взял под личный контроль», — отмечают в пресс-службе ведомства.
На итоговом совещании 15 марта Лазутов заслушал доклады о ходе расследования уголовных дел, находящихся на особом контроле председателя Следственного комитета России.
Фото: пресс-служба СУ СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре
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