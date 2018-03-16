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Брачный аферист предстанет перед судом в Челябинске
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Брачный аферист предстанет перед судом в Челябинске 

АиФ 11 часов назад
Фото: АиФ
Южноуралец обвиняется в мошенничестве в крупном размере, сообщают в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
По версии следствия, 41-летний мужчина вступал с женщинами в близкие отношения, убеждал их брать кредиты в банках, после чего забирал деньги и скрывался.
Так, например, в 2013 году обвиняемый познакомился с 53-летней челябинкой, которой рассказал о том, что выиграл тендер на работы по разбору оборудования на заброшенном заводе, пояснил, что это прибыльный бизнес и предложил должность бригадира сыну потерпевшей. При этом пояснил, что для развития бизнеса ему нужно 600 тысяч рублей. Женщина взяла несколько кредитов и отдала ему деньги.
«Установлено, что в период совершения преступления обвиняемый находился в федеральном розыске в связи с неявкой в судебное заседание в Уфе, имеет две непогашенные судимости за совершение аналогичных преступлений. Кроме того, у мужчины есть жена и трое детей», — рассказывают в ведомстве.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд, обвиняемому грозит до шести лет лишения свободы.
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