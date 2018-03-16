Заключенные ИК-46 Невьянска могут получить новый срок за смерть сокамерника

Невьянске завершилось расследование уголовного дела в отношении троих заключенных исправительной колонии №46. Мужчин обвиняют по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», об этом сообщает в пятницу, 16 марта, «АиФ-Урал»

Как установило следствие, инцидент произошел в ночь на 4 июня 2017 года. Трое заключенных, поссорившись со своим сокамерником, заставили его выполнять приседания, избивая при этом руками и ногами. Вечером 6 июня избитого осужденного перевели из карантинного отделения в медицинскую часть на территории колонии. Через два дня пострадавшего отправили в Невьянскую центральную больницу, где он скончался 9 июня.

В ходе расследования уголовного дела следователи опросили 55 сотрудников ИК-46, медицинской части и других осужденных. Также им пришлось отсмотреть более 60 гигабайт записей с видеокамер наблюдения, установленных в исправительном учреждении. В результате этого следователи восстановили полную картину произошедшего и исключили причастность сотрудников колонии к смерти заключенного.

Кроме того, эксперты провели комиссионную медицинскую экспертизу, которая показала, что в медицинской части пострадавшему оказали своевременную, но недостаточную помощь. Однако это не повлияло на гибель заключенного.

Также расследование выяснило, что сотрудники исправительной колонии следили за заключенными ненадлежащим образом. Поэтому в адрес руководства ИК было вынесено представление об устранении недостатков и привлечении к ответственности виновных должностных лиц.

Следователи собрали достаточную доказательную базу, поэтому теперь обвинительное заключение, уже утвержденное прокуратурой , будет направлено в Невьянский городской суд для рассмотрения по существу.

Суд установил, что 1 июля 2015 года Николаев, Панов и Усов избили заключенного по причине якобы систематического нарушения правил дисциплины. При этом осужденный несколько суток был прикован наручниками к решетке входа в камеру, а начальник колонии Чикин 3 июля ударил заключенного в грудь.

«По данным проведенной судебной медицинской экспертизы все указанные повреждения в своей совокупности привели к гибели осужденного», — рассказали тогда «АиФ-Урал» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области

Также было установлено, что начальник ИК-46 Илья Чикин назначил водителя колонии по совместительству на полставки младшим инспектором отдела охраны учреждения. В итоге с ноября 2012 года по март 2015 года региональному ГУФСИН был причинен материальный ущерб на сумму около 124 тысяч рублей.

«Денежные средства фактически присваивались водителем и использовались по своему усмотрению в обмен на то, что он оказывал начальнику неслужебные услуги. Например, содержал в идеальном состоянии его личный автомобиль «Ленд Ровер», выполнял иные поручения, не связанные со служебной деятельностью — возил родственников начальника ИК-46», — поделился старший помощник руководителя СУ СК России по Свердловской области Александр Шульга

В итоге подсудимым суд назначил сроки от 7,5 до 13,5 лет: Илье Чикину — 13 лет 6 месяцев колонии строгого режима, Алексею Николаеву и Евгению Панову — 13 лет каждому, Дмитрию Усову — 7 лет 6 месяцев. Все подсудимые лишены своих званий.

Всем четверым инкриминировались уголовные статьи в зависимости от роли каждого: ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего»), п. «а», «б», «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия, с применением специальных средств и с причинением тяжких последствий»), ч. 3 ст. 160 УК РФ («Растрата, совершенная лицом с использованием своего служебного положения»).