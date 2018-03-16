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В Омске родственников подозревают в убийстве инвалида
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В Омской области родственников подозревают в убийстве 44-летнего инвалида 

РИА Новости 10 часов назад
Фото: РИА Новости
Отец и брат 44-летнего инвалида по зрению обвиняются в его убийстве в Шербакульском районе Омской области из-за нежелания ухаживать за ним, сообщает в пятницу следственное управление СК РФ по региону.
В управлении пояснили, что 15 марта 2018 года вечером в своем доме, расположенном в селе Кутузовка, приехавшими по вызову медиками было обнаружено тело 44-летнего инвалида по зрению.
"В результате проведенных следственных действий установлено, что к преступлению причастны 65-летний отец и 23-летний младший брат погибшего, которые в состоянии алкогольного опьянения, не желая ухаживать за слепым, избили потерпевшего, причинив смертельные телесные повреждения", — говорится в сообщении.
Следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего". Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.
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