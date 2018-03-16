В Омске родственников подозревают в убийстве инвалида

"В результате проведенных следственных действий установлено, что к преступлению причастны 65-летний отец и 23-летний младший брат погибшего, которые в состоянии алкогольного опьянения, не желая ухаживать за слепым, избили потерпевшего, причинив смертельные телесные повреждения", — говорится в сообщении.

В управлении пояснили, что 15 марта 2018 года вечером в своем доме, расположенном в селе Кутузовка, приехавшими по вызову медиками было обнаружено тело 44-летнего инвалида по зрению.