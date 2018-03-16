Челябинец, готовивший боевиков, получил 11 лет колонии

Как установил суд, безработный молодой человек организовал в южноуральской столице под видом военно-спортивного клуба экстремистскую ячейку. Там молодых людей учили обращаться с оружием, взрывчаткой, рассказывали, как оказывать сопротивление сотрудникам правоохранительных органов при задержании.

В квартире осужденного и в тайниках следователи нашли боевые патроны к стрелковому оружию, гранаты, взрывчатые вещества, экстремистские материалы, военную амуницию и атрибутику радикально-националистических организаций.

Кроме того, сам организатор занимался сбытом наркотиков в Челябинске — вырученные деньги позволяли ему финансировать сообщество «боевиков».

Напомним, жителя Трехгорного оштрафовали за публикацию картинку со свастикой в соцсети.

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