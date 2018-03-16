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Челябинец, готовивший боевиков, получил 11 лет колонии
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Челябинец, готовивший боевиков, получил 11 лет колонии 

РИА «ФедералПресс» 11 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как установил суд, безработный молодой человек организовал в южноуральской столице под видом военно-спортивного клуба экстремистскую ячейку. Там молодых людей учили обращаться с оружием, взрывчаткой, рассказывали, как оказывать сопротивление сотрудникам правоохранительных органов при задержании.
В квартире осужденного и в тайниках следователи нашли боевые патроны к стрелковому оружию, гранаты, взрывчатые вещества, экстремистские материалы, военную амуницию и атрибутику радикально-националистических организаций.
Кроме того, сам организатор занимался сбытом наркотиков в Челябинске — вырученные деньги позволяли ему финансировать сообщество «боевиков».
Напомним, жителя Трехгорного оштрафовали за публикацию картинку со свастикой в соцсети.
Фото: pixabay.com
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