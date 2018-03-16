Четверо ачинцев пойдут под суд за торговлю наркотиками через интернет 

В прокуратуре сообщили, что наркосбытчики лично никогда не встречались со своими покупателями. Они договаривались о сделках через интернет и мессенджеры, а наркотики размещали в так называемых «закладках» в разных местах Ачинска. Оттуда их и забирали покупатели.
Членов преступной группы сотрудники правоохранительных органов задержали в апреле прошлого года.
Все задержанные заключили досудебные соглашения о сотрудничестве со следствием, способствовали раскрытию преступлений, связанных с их уголовными делами, указали на других соучастников преступлений.
Дело рассмотрит Ачинский городской суд.