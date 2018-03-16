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Ярославну приговорили к 4,5 годам лишения свободы за мошенничество
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Ярославну приговорили к 4,5 годам лишения свободы за мошенничество 

АиФ 11 часов назад
Фото: АиФ
С 2012 по 2015 год 58-летняя женщина работала в компании ООО «Тяньши» и занималась оптовой и розничной продажей БАДов, косметики и бытовой химии. В качестве своих распространителей она пригласила 16 местных жителей, в том числе пенсионеров. Мошенница пообещала им большую зарплату, но люди так и не увидели денег. Они даже не получили закупленные для распространения товары, за которые заплатили.
В результате выяснилось, что женщина не заключала договоров о поставке и тратила все деньги на себя. Общая сумма ущерба составила более 21 млн рублей. Ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное преступление. По решению суда женщина проведет в колонии 4,5 года.
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