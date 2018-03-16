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Кавалер отправил даму на тот свет в Бердске
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Кавалер отправил даму на тот свет в Бердске 

Все новости Новосибирской области 11 часов назад
Фото: Все новости Новосибирской области
15 марта в 21.40 в полицию Бердска поступило сообщение об убийстве 44-летней женщины в квартире одного из жилых домов на улице Попова. На место преступления незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.
Как установило следствие, в вечернее время 56-летний мужчина заявился в гости к даме. Они начали общение с распития спиртных напитков, в какой-то момент между ними вспыхнула ссора, и кавалер ударил хозяйку ножом в грудь. После этого гость сбежал.
Впрочем, убийца не смог далеко уйти — в тот же вечер его задержали по горячим следам сотрудники патрульно-постовой службы полиции.
«Следственным отделом по городу Бердск следственного управления СКР по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — рассказал представитель Следственного управления СК РФ по региону Дмитрий Чечулин.
В конце января суд вынес приговор жителю Новосибирска, который убил свою сожительницу толкушкой для картофельного пюре. Убийца нанес женщине 57 ударов этим предметом, после чего поставил точку, вонзив ей нож в сердце.
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