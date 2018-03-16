Кавалер отправил даму на тот свет в Бердске

15 марта в 21.40 в полицию Бердска поступило сообщение об убийстве 44-летней женщины в квартире одного из жилых домов на улице Попова. На место преступления незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.

Как установило следствие, в вечернее время 56-летний мужчина заявился в гости к даме. Они начали общение с распития спиртных напитков, в какой-то момент между ними вспыхнула ссора, и кавалер ударил хозяйку ножом в грудь. После этого гость сбежал.

Впрочем, убийца не смог далеко уйти — в тот же вечер его задержали по горячим следам сотрудники патрульно-постовой службы полиции.