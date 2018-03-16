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В Новосибирской области вор вынес из дома все сковородки и кастрюли
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В Новосибирской области вор вынес из дома все сковородки и кастрюли 

АиФ-Новосибирск 11 часов назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Вечером 6 марта один из домов Татарска Новосибирской области забежал малознакомый хозяина дома. И, не смотря на сопротивление, буквально вырвал у него 2 алюминиевые кастрюли, 2 алюминиевые сковороды и 4 горелки с газовой плиты. Схватил это все хозяйство в охапку и убежал.
Хозяин дома посчитал, что в целом потерял более тысячи рублей, и тут же позвонил в полицию. Подозреваемого задержали: им оказался безработный, ранее к уголовной ответственности не привлекавшийся 42-летний местный житель, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по НСО.
Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (Грабеж). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Проводится дальнейшее расследование.
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