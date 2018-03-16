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Брала деньги на выдуманный бизнес: екатеринбурженку будут судить за обман знакомых на 30 миллионов
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Брала деньги на выдуманный бизнес: екатеринбурженку будут судить за обман знакомых на 30 миллионов 

e1.ru 11 часов назад
Фото: e1.ru
В Екатеринбурге будут судить пенсионерку, которая обманом взяла у знакомых 30 миллионов рублей. Женщина говорила, что берёт деньги на развитие бизнеса и вернёт долг, но в итоге тратила их на себя.
Как рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу, екатеринбурженка убеждала знакомых дать ей деньги в долг под 5–6% ежемесячно. Она рассказывала об успешном бизнес-проекте, на который просто пока не хватает оборотных средств, а эти деньги помогли бы эту проблему решить.
— На самом деле она тратила деньги на предметы гардероба и другие личные нужды, — сообщили подробности в полиции.
Первые месяцы она исправно платила проценты, но основной долг не возвращала, а потом, накопив долг в 30 миллионов рублей, перестала делать и это. При этом схема екатеринбурженки работала около 5 лет — с октября 2007 года по май 2013 года. За это время она успела обмануть 20 человек.
На пенсионерку завели уголовное дело о мошенничестве. Свою вину в ходе следствия она признала. Сейчас дело направили в суд.
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