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Житель Новокузнецка прятал наркотики в лесу под Новосибирском
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Житель Новокузнецка прятал наркотики в лесу под Новосибирском 

АиФ-Новосибирск 5 часов назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Заместитель прокурора Новосибирской области утвердил обвинение по уголовному делу в отношении 37-летнего жителя Новокузнецка.
Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере), сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.
Новосибирские полицейские узнали, что «группа неизвестных единомышленников» вместе с обвиняемым сбывают наркотики синтетического происхождения. В частности, 25.11.2017 злоумышленник собирался перевезти «посылку» в Новокузнецк на автобусе. Чтобы там продать.
25.11.2017 полицейские обнаружили на платформе автовокзала подозрительного мужчину, который нервничал и постоянно оглядывался. Его задержали, обыскали и нашли наркотик.
Оказалось, накануне мужчина вытащил средство из оборудованного «тайника» в лесу у села «Гусиный брод». А вторую «закладку» нашел уже полицейский. Помог ему в этом мобильный телефон, в котором содержалась переписка с неустановленным лицом, свидетельствующая о незаконном сбыте наркотических средств.
Всего из незаконного оборота сотрудниками полиции изъяли почти 430 грамм наркотиков. Уголовное дело рассмотрит Центральный районный суд Новосибирска.
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