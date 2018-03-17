Житель Новокузнецка прятал наркотики в лесу под Новосибирском

Заместитель прокурора Новосибирской области утвердил обвинение по уголовному делу в отношении 37-летнего жителя Новокузнецка

Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере), сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

Новосибирские полицейские узнали, что «группа неизвестных единомышленников» вместе с обвиняемым сбывают наркотики синтетического происхождения. В частности, 25.11.2017 злоумышленник собирался перевезти «посылку» в Новокузнецк на автобусе. Чтобы там продать.

25.11.2017 полицейские обнаружили на платформе автовокзала подозрительного мужчину, который нервничал и постоянно оглядывался. Его задержали, обыскали и нашли наркотик.

Оказалось, накануне мужчина вытащил средство из оборудованного «тайника» в лесу у села «Гусиный брод». А вторую «закладку» нашел уже полицейский. Помог ему в этом мобильный телефон, в котором содержалась переписка с неустановленным лицом, свидетельствующая о незаконном сбыте наркотических средств.