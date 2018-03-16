Житель Новосибирска сядет за убийство беременной женщины

"От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия, тело которой он бросил в овраг и присыпал листвой. Когда родители потерпевшей начали активные поиски и обратились в правоохранительные органы, то молодой человек рассказал сотрудникам уголовного розыска о совершенном преступлении и показал место, где спрятал тело", — отметили в СК.

По данным СУСК, в безлюдном месте молодой человек заранее приготовил кувалду и перчатки, а 3 августа 2017 года встретил девушку с работы и вместе с ней отправился в сторону дома через лес, где не менее пяти раз ударил по голове кувалдой.