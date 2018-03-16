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Житель Новосибирска сядет за убийство беременной женщины
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Житель Новосибирской области пойдет под суд за убийство беременной женщины 

РИА Новости 10 часов назад
Фото: РИА Новости
Следователи завершили расследование дела в отношении жителя Новосибирской области, который обвиняется в убийстве кувалдой беременной девушки, сообщает в пятницу следственное управление СК РФ по региону.
"По версии следствия, 2 августа 2017 года между 20-летним парнем и 21-летней девушкой, с которой он совместно проживал в селе Новомошковское Мошковского района Новосибирской области и которая была беременна от него, возникла ссора на почве ревности, так как в их отношениях появилась третья девушка. Молодой человек, не желая расставаться со своей новой знакомой, и боясь потерять ее, принимает решение убить беременную девушку", — сообщили в управлении.
По данным СУСК, в безлюдном месте молодой человек заранее приготовил кувалду и перчатки, а 3 августа 2017 года встретил девушку с работы и вместе с ней отправился в сторону дома через лес, где не менее пяти раз ударил по голове кувалдой.
"От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия, тело которой он бросил в овраг и присыпал листвой. Когда родители потерпевшей начали активные поиски и обратились в правоохранительные органы, то молодой человек рассказал сотрудникам уголовного розыска о совершенном преступлении и показал место, где спрятал тело", — отметили в СК.
В свою очередь, прокуратура Новосибирской области сообщает, что зампрокурора региона утвердил обвинительное заключение по делу молодого человека. Обвиняемый вину в совершении предъявленного обвинения признал полностью. Санкцией статьи УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы. Уголовное дело рассмотрит Новосибирский областной суд.
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