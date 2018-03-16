Орловец украл быка и купил колечко

Орловский районный суд вынес приговор местному жителю, который тайно проник в чужой сарай и увел быка.

Нежечкин с места совершения преступления скрылся. Распорядившись впоследствии похищенным по своему усмотрению, он причинил потерпевшему материальный ущерб на сумму 53452 рубля. Когда полицейские вышли на след похитителя, у него осталось лишь 10 тысяч рублей и золотое кольцо в фиолетовом футляре.

Мужчине назначено наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима . Примечательно, что хозяин быка выступал за более мягкую меру, так как ущерб ему был возмещен в полном объеме.