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Орловец украл быка и купил колечко
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Орловец украл быка и купил колечко 

РИА 57 11 часов назад
Фото: РИА 57
Орловский районный суд вынес приговор местному жителю, который тайно проник в чужой сарай и увел быка.
Нежечкин с места совершения преступления скрылся. Распорядившись впоследствии похищенным по своему усмотрению, он причинил потерпевшему материальный ущерб на сумму 53452 рубля. Когда полицейские вышли на след похитителя, у него осталось лишь 10 тысяч рублей и золотое кольцо в фиолетовом футляре.
Мужчине назначено наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Примечательно, что хозяин быка выступал за более мягкую меру, так как ущерб ему был возмещен в полном объеме.
Сообщение Орловец украл быка и купил колечко появились сначала на РИА 57.
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