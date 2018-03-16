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Трое приморцев предстанут перед судом за сбыт наркотиков
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Трое приморцев предстанут перед судом за сбыт наркотиков 

Primpress 11 часов назад
Фото: Primpress
Прокурором Приморского края утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех местных жителей, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на прокуратуру Приморского края. Мужчины обвиняются в том, что имея умысел в прибыли из продажи наркотиков, они объединились в преступную группировку и сбывали запрещенные средства.
Предложения о продаже размещались на странице арендованного ими Интернет-магазина. Далее злоумышленники расфасовывали «поставку» на розничные дозы и размещали тайниковыми закладками в районах города.
Деятельность группы была остановлена летом 2017 года, тогда злоумышленники получали очередную партию для сбыта. Правоохранители изъяли более двух килограммов наркотических средств синтетического ряда.
В настоящее время завершенное расследование уголовного дела направлено во Фрунзенский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу.
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