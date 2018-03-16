В Новосибирской области поймали подозреваемого в зверском убийстве 

15 марта в 21.40 в бердскую полицию сообщили об убийстве 44-летней женщины. Трагедия произошла в квартире одного из жилых домов.
Подозреваемым оказался 56-летний безработный и не судимый бердчанин. Уже вечером мужчину задержали сотрудники патрульно-постовой службы полиции. В самый разгар веселья — а трагедия произошла после совместного распития алкоголя, — собутыльники поссорились. И мужчина ударил женщину ножом прямо в грудь. Ударил и убежал.
Следственными органами СУ СК Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса Российской Федерации («Убийство»), сообщает пресс-служба ГУ МВД России по НСО.