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В Новосибирской области поймали подозреваемого в зверском убийстве
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В Новосибирской области поймали подозреваемого в зверском убийстве 

АиФ-Новосибирск 12 часов назад
Фото: АиФ-Новосибирск
15 марта в 21.40 в бердскую полицию сообщили об убийстве 44-летней женщины. Трагедия произошла в квартире одного из жилых домов.
Подозреваемым оказался 56-летний безработный и не судимый бердчанин. Уже вечером мужчину задержали сотрудники патрульно-постовой службы полиции. В самый разгар веселья — а трагедия произошла после совместного распития алкоголя, — собутыльники поссорились. И мужчина ударил женщину ножом прямо в грудь. Ударил и убежал.
Следственными органами СУ СК Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса Российской Федерации («Убийство»), сообщает пресс-служба ГУ МВД России по НСО.
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