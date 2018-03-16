В Новосибирской области поймали подозреваемого в зверском убийстве

15 марта в 21.40 в бердскую полицию сообщили об убийстве 44-летней женщины. Трагедия произошла в квартире одного из жилых домов.

Подозреваемым оказался 56-летний безработный и не судимый бердчанин. Уже вечером мужчину задержали сотрудники патрульно-постовой службы полиции. В самый разгар веселья — а трагедия произошла после совместного распития алкоголя, — собутыльники поссорились. И мужчина ударил женщину ножом прямо в грудь. Ударил и убежал.