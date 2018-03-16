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«Чулочный душитель» казнен в штате Джорджия
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«Чулочный душитель» казнен в штате Джорджия 

Российская Газета 12 часов назад
Фото: Подмосковье Сегодня
Серийный убийца, известный как «чулочный душитель», казнен в американском штате Джорджия. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
Приговор в отношении Карлтона Гэри был приведен в исполнение с помощью смертельной инъекции. От последнего ужина 67-летний мужчина отказался.
Гэри был приговорен к высшей мере наказания в 1986 году. Его признали виновным в убийстве и изнасиловании трех пожилых женщин. При этом обвинители утверждали, что мужчина причастен как минимум еще к девяти нападениям на женщин. Многие из этих жертв были задушены чулками, семеро из них скончались.
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