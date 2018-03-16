Новосибирский водитель «Тойота Дюна» наехал на пешехода 

Следователем следственного управления УМВД России по городу Новосибирску завершено расследование уголовного дела по факту нарушения лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч. 1 ст. 264 Уголовного кодекса РФ).
39-летний житель Новосибирска ехал за рулем «Тойота Дюна» по улице Шлюзовой в сторону улицы Русской в Советском районе Новосибирска. При этом особо не беспокоился о том, какую скорость движения выбрать, сообщает ГУ МВД России по НСО.
И на нерегулируемом пешеходном переходе, конечно, не уступил дорогу 44-летнему мужчине, переходившему проезжую часть и сбил его. Пешеход получил множественные травмы. Сейчас уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным прокурором, направлено в суд для рассмотрения.