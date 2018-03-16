Красноярец отсидит три года за хранение детской порнографии

К трем годам лишения свободы приговорили 23-летнего жителя Красноярска за хранение детской порнографии, сообщили в краевой прокуратуре.

Изначально, за хранение и распространение порнографических снимков с участием детей мужчина был осуждён на исправительные работы и удержания заработной платы в размере 15% в пользу государства. Вынося такой приговор суд учёл ряд обстоятельств, положительно характеризующих обвиняемого: молодой человек положительно характеризовался в КНД и КПНД и материально помогал нетрудоспособному отцу.