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Красноярец отсидит три года за хранение детской порнографии
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Красноярец отсидит три года за хранение детской порнографии 

АиФ Красноярск 13 часов назад
Фото: АиФ Красноярск
К трем годам лишения свободы приговорили 23-летнего жителя Красноярска за хранение детской порнографии, сообщили в краевой прокуратуре.
Изначально, за хранение и распространение порнографических снимков с участием детей мужчина был осуждён на исправительные работы и удержания заработной платы в размере 15% в пользу государства. Вынося такой приговор суд учёл ряд обстоятельств, положительно характеризующих обвиняемого: молодой человек положительно характеризовался в КНД и КПНД и материально помогал нетрудоспособному отцу.
Однако краевая прокуратура посчитала наказание слишком мягким и обжаловала решение первой инстанции. В итоге суд пересмотрел приговор и вынес решение о замене исправительных работ на реальное лишение свободы на срок трёх лет и двух месяцев.
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