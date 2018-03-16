В Усолье-Сибирском полицейские изъяли полтора килограмма марихуаны

Сотрудниками полиции при патрулировании территории в районе автодороги, ведущей из Усолье-Сибирского в сторону поселка Сосновка, задержан местный житель. Подозрение вызвал пакет в его руках. В ходе досмотра у 27-летнего мужчины в пакете обнаружено вещество зеленого цвета растительного происхождения.

По заключению эксперта, изъятое вещество оказалось запрещенным к обороту наркотическим средством марихуаной. Вес наркотика составил 1490 граммов.

Молодой человек пояснил, что наркотик он хранил для собственного потребления.