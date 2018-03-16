В Усолье-Сибирском полицейские изъяли полтора килограмма марихуаны 

Сотрудниками полиции при патрулировании территории в районе автодороги, ведущей из Усолье-Сибирского в сторону поселка Сосновка, задержан местный житель. Подозрение вызвал пакет в его руках. В ходе досмотра у 27-летнего мужчины в пакете обнаружено вещество зеленого цвета растительного происхождения.
По заключению эксперта, изъятое вещество оказалось запрещенным к обороту наркотическим средством марихуаной. Вес наркотика составил 1490 граммов.
Молодой человек пояснил, что наркотик он хранил для собственного потребления.
В отношении мужчины следователем Межмуниципального отдела МВД России «Усольский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере». За совершение данного преступления предусмотрено наказание до десяти лет лишения свободы.