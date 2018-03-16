Мосгорсуд отложил рассмотрение в апелляции дела националиста Поткина

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Мосгорсуд 28 марта повторно рассмотрит в апелляционной инстанции дело националиста Александра Белова (Поткина), осужденного на 3,5 года за экстремизм, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Отложить заседание на 28 марта на 14.30", — огласила решение судья.

Поткин выступит в суде с последним словом, после чего апелляционная коллегия удалится для вынесения решения.

Ранее президиум Мосгорсуда частично удовлетворил кассационное представление заместителя генерального прокурора РФ и вернул дело в части экстремизма на новое апелляционное рассмотрение. Решение о возврате в прокуратуру части дела по обвинению в отмывании денег президиум отменять не стал.

На стадии апелляции срок наказания Поткину был снижен с 7,5 до 3,5 лет.

Мещанский суд Москвы признал Поткина виновным в легализации похищенных у казахстанского БТА-банка средств и экстремизме, приговорил к 7,5 годам колонии, а также удовлетворил гражданский иск к Поткину потерпевшей стороны на 4,9 миллиарда рублей. Позднее Мосгорсуд отменил приговор в части отмывания денег, оставив только экстремизм, и снизил срок до 3,5 лет.