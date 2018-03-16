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В провинции Аньхой раскрыто крупное дело о производстве и продаже поддельной водки
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В провинции Аньхой раскрыто крупное дело о производстве и продаже поддельной водки 

ИА Синьхуа 13 часов назад
Хэфэй, 16 марта /Синьхуа/ — Китайская полиция раскрыла особо крупное дело об изготовлении и продаже поддельной водки таких известных китайских марок, как «Улянъе», «Цзяньнаньчунь» и «Гуцзин». В результате было уничтожено более десяти подпольных мастерских, а также были закрыты две производственные линии и задержаны 28 подозреваемых. Общая сумма фигурирующих по делу денежных средств превысила 30 млн юаней /4,76 млн долл. США/.
19 августа 2017 года в адрес Управления общественной безопасности уезда Хошань /пров. Аньхой, Восточный Китай/ поступили жалобы населения о продаже поддельной водки в огромном объеме в одном из уездных магазинов. После этого местные правоохранительные органы незамедлительно сформировали специальную группу для расследования дела.
21 августа полиция, получив точные доказательства, взяла под контроль супругов по фамилии Чжан, и затем задержала остальных подозреваемых.
Дело передано судебным органам для дальнейшего разбирательства. -0-
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