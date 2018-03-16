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В Новосибирской области поймали торговца гашишем
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В Новосибирской области поймали торговца гашишем 

АиФ-Новосибирск 14 часов назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Полицейские линейного отдела (ЛО) МВД России на станции Барабинск узнали о том, что 39-летний житель Татарского района занимается сбытом наркотических средств растительного происхождения, сообщает пресс-служба УТ МВД России по СФО.
После традиционной проверочной закупки подозреваемого задержали: он продал гашиш массой около 3 граммов.
В настоящее время в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 228.1 УК РФ — незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере. Санкция данной статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.
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