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Приморскому полицейскому грозит до пяти лет колонии
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Приморскому полицейскому грозит до пяти лет колонии 

Primpress 15 часов назад
Фото: Primpress
Прокурор Ханкайского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего инспектора группы ДПС ГИБДД, который обвиняется в получении взятки в виде денег за незаконное бездействие, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на прокуратуру Приморского края.
За свое бездействие инспектор попросил с правонарушителя 20 тысяч рублей. Через некоторое время деньги водитель передал инспектору через общего знакомого, который выступил в роли посредника.
В настоящее время уголовное дело в отношении фигуранта направлено прокурором в Ханкайский районный суд для рассмотрения по существу.
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