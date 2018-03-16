Приморскому полицейскому грозит до пяти лет колонии

Прокурор Ханкайского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего инспектора группы ДПС ГИБДД, который обвиняется в получении взятки в виде денег за незаконное бездействие, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на прокуратуру Приморского края

За свое бездействие инспектор попросил с правонарушителя 20 тысяч рублей. Через некоторое время деньги водитель передал инспектору через общего знакомого, который выступил в роли посредника.

В настоящее время уголовное дело в отношении фигуранта направлено прокурором в Ханкайский районный суд для рассмотрения по существу.