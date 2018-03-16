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В МВД оценили ущерб от коррупции в России
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В МВД оценили ущерб от коррупции в России 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Алексей Вовк
Ущерб от преступлений экономической и коррупционной направленности в 2017 году составил 177,5 миллиардов рублей, сообщил начальник антикоррупционного главка МВД Андрей Курносенко.
По его словам, в прошлом году было выявлено более 70 тысяч преступлений экономической и коррупционной направленности, около 45 тысяч из них расследованы, к уголовной ответственности привлечены около 26 тысяч человек.
"Общий ущерб от этих преступлений составил 177,5 миллиарда рублей, 100,5 миллиарда удалось вернуть. Что касается непосредственно бюджетной сферы, то здесь было раскрыто 4697 преступлений, из них 2506 имели коррупционную составляющую", — сказал Курносенко в интервью газете "Коммерсант".
К уголовной ответственности были привлечены 1746 человек. Размер выявленного от их действий ущерба составил более 17,7 миллиарда рублей, добавил он.
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