В МВД оценили ущерб от коррупции в России 

"Общий ущерб от этих преступлений составил 177,5 миллиарда рублей, 100,5 миллиарда удалось вернуть. Что касается непосредственно бюджетной сферы, то здесь было раскрыто 4697 преступлений, из них 2506 имели коррупционную составляющую", — сказал Курносенко в интервью газете "Коммерсант".

По его словам, в прошлом году было выявлено более 70 тысяч преступлений экономической и коррупционной направленности, около 45 тысяч из них расследованы, к уголовной ответственности привлечены около 26 тысяч человек.