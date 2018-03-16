Неизвестные в масках вынесли из ювелирного магазина на Ленинградке украшения на 10 миллионов 

Угрожая продавцу предметом, похожим на пистолет, злоумышленники разбили витрину и вынесли ювелирные украшения. Автомобилю, на котором преступники вывозили драгоценности, не сразу удалось тронуться с места из-за перегруза. Владельцы магазина уже оценили ущерб, он составил 10 миллионов рублей, передает РИА Новости.
«ФедералПресс» ранее писал: 64-летний житель Новороссийска обокрал ювелирный магазин, в котором сам же и работал — он похитил драгоценности на три миллиона рублей. С заявлением о краже в полицию Новороссийска обратился директор ювелирного магазина.