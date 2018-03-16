Житель Петербурга заказал по частям три американских автомата

Сотрудники московского отделения « Почты России » заявили в полицию об обнаружении подозрительной посылки, в которой находились составные части автоматического оружия.

При этом отмечается, что для того, чтобы осмотреть её содержимое почтальоны использовали рентген, передаёт телеканал «360» со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах

Согласно предварительной информации, в посылке лежали три предмета, конструктивно схожие с прикладом. Три предмета, похожие на цевье, три — на затвор от огнестрельного оружия, три детали — на оружейный ствол.

Кроме того, сообщается, что «опасная» посылка проходила 6 марта через московский филиал «Почты России», а её получателем являлся житель Санкт-Петербурга

Позже в полиции установили, что мужчина заказал части автомата AR 15 и MFR XS 15.0. На всех предметах была маркировка Daniel Defense.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда».