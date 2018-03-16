Ещё
В Москве рассмотрят апелляцию на приговор националисту Белову
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве рассмотрят апелляцию на приговор националисту Белову 

РИА Новости 18 часов назад
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Мосгорсуд в пятницу продолжит рассматривать в апелляционной инстанции дело националиста Александра Белова (Поткина), осужденного к 3,5 годам за экстремизм, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Заседание назначено на 11:00 мск.
Ранее президиум Мосгорсуда частично удовлетворил кассационное представление заместителя генерального прокурора РФ и вернул дело в части экстремизма на новое апелляционное рассмотрение. Решение о возврате в прокуратуру части дела по обвинению в отмывании денег президиум отменять не стал.
На стадии апелляции срок наказания Поткину был снижен с 7,5 до 3,5 лет.
Мещанский суд Москвы признал Поткина виновным в легализации похищенных у казахстанского БТА-банка средств и экстремизме, приговорил к 7,5 годам колонии, а также удовлетворил гражданский иск к Поткину потерпевшей стороны на 4,9 миллиарда рублей. Позднее Мосгорсуд отменил приговор в части отмывания денег, оставив только экстремизм, и снизил срок до 3,5 лет.
РИА Новости: последние новости
Бастрыкин взял на контроль дело о суициде подростка в Ростовской области В Кирове задержали мужчину по делу о падении крана В Нижнем Новгороде бизнесмена арестовали за хищение 200 миллионов рублей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко запускает новую операцию в Донбассе160
«Настоящая мясорубка»: россияне пострадали в Гудаури16
РФ пригрозила Британии «мощнейшим давлением»277
«Надо завязывать с политикой»: Собчак ответила Поклонской164
ЕС осудил строительство Крымского моста123
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение