В Москве рассмотрят апелляцию на приговор националисту Белову

Заседание назначено на 11:00 мск.

Ранее президиум Мосгорсуда частично удовлетворил кассационное представление заместителя генерального прокурора РФ и вернул дело в части экстремизма на новое апелляционное рассмотрение. Решение о возврате в прокуратуру части дела по обвинению в отмывании денег президиум отменять не стал.

На стадии апелляции срок наказания Поткину был снижен с 7,5 до 3,5 лет.

Мещанский суд Москвы признал Поткина виновным в легализации похищенных у казахстанского БТА-банка средств и экстремизме, приговорил к 7,5 годам колонии, а также удовлетворил гражданский иск к Поткину потерпевшей стороны на 4,9 миллиарда рублей. Позднее Мосгорсуд отменил приговор в части отмывания денег, оставив только экстремизм, и снизил срок до 3,5 лет.