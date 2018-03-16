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Суд во Франции подтвердил пожизненный приговор для террориста Карлоса Шакала
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Суд во Франции подтвердил пожизненный приговор для террориста Карлоса Шакала 

Газета.Ru 18 часов назад
Апелляционный суд во Франции подтвердил пожизненный приговор международному террористу Ильичу Рамиресу Санчесу, известному как Карлос Шакал, который обвинялся в организации теракта в Париже в 1974 году. Об этом пишет газета Le Figaro.
По данным издания, процесс по апелляции осужденного начался 5 марта. Дело террориста из Венесуэлы, как и в прошлый раз, рассматривал специальный суд присяжных, состоящий исключительно из профессиональных судей.
Ранее сообщалось, что суд во Франции приговорил террориста Карлоса Шакала к третьему пожизненному сроку.
Ильич Рамирес Санчес также отбывает заключение за серию убийств в 1970-х и 1980-х годах.
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