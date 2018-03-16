Суд во Франции подтвердил пожизненный приговор для террориста Карлоса Шакала

Апелляционный суд во Франции подтвердил пожизненный приговор международному террористу Ильичу Рамиресу Санчесу, известному как Карлос Шакал, который обвинялся в организации теракта в Париже в 1974 году. Об этом пишет газета Le Figaro

По данным издания, процесс по апелляции осужденного начался 5 марта. Дело террориста из Венесуэлы , как и в прошлый раз, рассматривал специальный суд присяжных, состоящий исключительно из профессиональных судей.

Ранее сообщалось, что суд во Франции приговорил террориста Карлоса Шакала к третьему пожизненному сроку.

Ильич Рамирес Санчес также отбывает заключение за серию убийств в 1970-х и 1980-х годах.