В Москве из ювелирного украли бриллианты на 10 млн рублей 

Налетчики ограбили ювелирный магазин «Серебряный мир» на Ленинградском проспекте на сумму более 10 млн рублей, сообщил источник в правоохранительных органах. По данным телеграм-канала Mash, похищены ювелирные изделия с бриллиантами.
По словам источника, ворвавшиеся в ювелирный налетчики разбили витрины, похитив ювелирные изделия, после чего скрылись на машине, передает РИА «Новости».
Автомобиль объявлен в розыск.
В пресс-службе ГУМВД по Москве подтвердили факт инцидента, сообщив, что ущерб от действий грабителя пока оценивается правоохранителями. Сумма похищенного, по предварительным данным, составила более 10 млн рублей, но подсчет ценностей пока еще ведется.
Напомним, 31 января произошло ограбление ювелиного в Санкт-Петербурге. Неизвестные в масках в магазин ворвались на проспекте Большевиков, похитили украшения и скрылись с места преступления.
Еще один похожий случай произошел в июле прошлого года. Тогда ювелирный магазин в Раменском ограбили налетчики с накладными усами.