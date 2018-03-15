В Архангельске поймали парня, который изрисовал стены православного храма

Штраф до 40 тысяч рублей, исправительные работы или арест до трех месяцев грозит 19-летнему жителю Архангельска , который на днях решил поупражняться в своем художественном мастерстве. Одна проблема — в качестве холста юноша использовал стену Свято-Никольского храма, а рисунки его были не самого подобающего содержания.

На то, что кто-то испортил стены здания, в полицию граждане пожаловались 10 марта. Только вот когда именно произошло, заявители не знали. Также они не могли хотя бы примерно описать человека (или группу людей), которые это сделали. Однако полицейские смогли выйти на след.

— На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции обнаружили важные вещественные доказательства, которые позволили установить личность подозреваемого. Им оказался 19-летний житель Ломоносовского округа областного центра. Злоумышленника задержали, у него было изъято несколько баллонов с краской, которые, предположительно, использовались при совершении противоправных действий, — пояснили в региональном УМВД