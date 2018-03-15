Ещё
Суд прекратил дело в отношении мужчины, случайно сжегшего жену и дом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Суд прекратил дело в отношении мужчины, случайно сжегшего жену и дом 

Newsroom24 19 часов назад
Фото: Newsroom24
Суд Воскресенского района прекратил уголовное преследование местного жителя, который обвинялся в причинении смерти по неосторожности своей сожительнице.
Об этом корреспонденту агентства новостей Newsroom24 сообщили в суде.
Напомним, утром 19 мая прошлого года в доме по улице Лесной в деревне Семеново 55-летний нигде не работающий мужчина и его сожительница распивали спиртные напитки.
Когда женщина заснула, мужчина пошел на кухню, чтобы приготовить еду. Он знал об утечке газа из газового баллона, подключенного к плите, но, тем не менее, зажег спичку. В результате деревянные конструкции дома загорелись. Мужчина смог выбраться из дома, а женщина погибла.
Уголовное дело было прекращено в связи с примирением сторон.
Ранее сообщалось, что женщина погибла на пожаре из-за неосторожности пьяного мужчины в Воскресенском районе.
Newsroom24: последние новости
Бочкарёв останется под домашним арестом еще два месяца Пьяный нижегородец напал с ножом на полицейского на Московском вокзале Мужчина, купивший наркотики за биткоины, арестован в Нижнем Новгороде
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко запускает новую операцию в Донбассе160
«Настоящая мясорубка»: россияне пострадали в Гудаури16
РФ пригрозила Британии «мощнейшим давлением»277
«Надо завязывать с политикой»: Собчак ответила Поклонской164
ЕС осудил строительство Крымского моста123
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение