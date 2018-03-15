Суд прекратил дело в отношении мужчины, случайно сжегшего жену и дом

Суд Воскресенского района прекратил уголовное преследование местного жителя, который обвинялся в причинении смерти по неосторожности своей сожительнице.

Об этом корреспонденту агентства новостей Newsroom24 сообщили в суде.

Напомним, утром 19 мая прошлого года в доме по улице Лесной в деревне Семеново 55-летний нигде не работающий мужчина и его сожительница распивали спиртные напитки.

Когда женщина заснула, мужчина пошел на кухню, чтобы приготовить еду. Он знал об утечке газа из газового баллона, подключенного к плите, но, тем не менее, зажег спичку. В результате деревянные конструкции дома загорелись. Мужчина смог выбраться из дома, а женщина погибла.

Уголовное дело было прекращено в связи с примирением сторон.

Ранее сообщалось, что женщина погибла на пожаре из-за неосторожности пьяного мужчины в Воскресенском районе.