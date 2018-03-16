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Уголовное дело в отношении ИП возбудили по факту нападения бродячих собак в Истре
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Уголовное дело в отношении ИП возбудили по факту нападения бродячих собак в Истре 

РИАМО 9 часов назад
Фото: РИАМО
В ходе расследования уголовного дела по факту нападения бездомных животных в подмосковной Истре, в результате чего погиб мужчина, следователи установили, что администрация округа заключила контракт на отлов бродячих собак с индивидуальным предпринимателем, в отношении него также возбудили уголовное дело, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области.
«В ходе расследования уголовного дела по факту халатности должностных лиц, повлекшей смерть мужчины в результате укусов собак (часть 2 статьи 293 УК РФ) получены сведения о наличии у администрации Истры договора на оказание услуг по отлову бродячих собак с индивидуальным предпринимателем. В результате возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть человека (часть 2 статьи 238 УК РФ)», — говорится в сообщении.
Индивидуального предпринимателя задержали и допросили в качестве подозреваемого. Свою вину он не признал и рассказал, что заявок на отлов животных из администрации не поступало.
«В свою очередь, согласно информации, полученной следователем в администрации, им поступило 34 обращения от жителей поселка Курсаково с жалобами на стаю бродячих собак, на основании которых были направлены заявки на отлов собак индивидуальному предпринимателю», — добавляется в сообщении.
Сейчас следователи проводят комплекс действий по двум уголовным делам, в том числе проверяется информация о направлении из администрации Истры заявок на отлов собак.
По данным следствия, ночью 11 марта 2018 года 19-летний житель поселка Курсаково городского округа Истра возвращался домой с железнодорожной станции. В какой-то момент на него напала стая собак. От множественных рваных ран и укусов молодой человек скончался на месте.
В тот же день несколькими часами ранее, по предварительным данным, эти же собаки напали на 26-летнюю местную жительницу. Женщине удалось спастись благодаря мужчине, который вышел из своего дома и при помощи швабры отогнал животных, после чего занес пострадавшую в помещение и вызвал скорую помощь.
Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту халатности должностных лиц.
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