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В Испании и Португалии изъяли крупную партию кокаина
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В Испании и Португалии изъяли крупную партию кокаина 

РИА Новости 20 часов назад
МАДРИД, 15 мар — РИА Новости. Правоохранительные органы Испании и Португалии провели совместную операцию, в ходе которой была изъята крупная партия наркотиков — более двух с половиной тонн кокаина, сообщили в Национальной полиции Испании.
Задержаны десять членов преступной группировки, занимавшейся переправкой наркотиков из Латинской Америки в Европу.
В автомобилях с двойным дном были обнаружены 800 кг кокаина, когда они пытались пересечь границу между Португалией и Испанией. Большая часть наркотиков была обнаружена в ходе операции на территории Португалии.
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