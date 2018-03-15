В Испании и Португалии изъяли крупную партию кокаина

МАДРИД , 15 мар — РИА Новости . Правоохранительные органы Испании Португалии провели совместную операцию, в ходе которой была изъята крупная партия наркотиков — более двух с половиной тонн кокаина, сообщили в Национальной полиции Испании.

Задержаны десять членов преступной группировки, занимавшейся переправкой наркотиков из Латинской Америки в Европу.

В автомобилях с двойным дном были обнаружены 800 кг кокаина, когда они пытались пересечь границу между Португалией и Испанией. Большая часть наркотиков была обнаружена в ходе операции на территории Португалии.