СК проводит проверку из-за смерти женщины и её ребёнка в родильном отделении Сибири

Следственное управления СК России по Новосибирской области проводит проверку из-за смерти женщины и её ребёнка в родильном отделении, сообщает «ВашГород.ру». По данным издания, в родильном отделении больницы №25 в Новосибирске 33-летняя женщина потеряла малыша после родов, а через несколько дней умерла сама. «Заельцовским межрайонным следственным отделом следственного управления организована уголовно-процессуальная проверка», — говорится на сайте ведомства. По итогам проверки будет принято процессуальное решение. Ранее URA.RU сообщало, что на Урале возбудили уголовное дело в связи со смертью девятимесячного ребёнка.