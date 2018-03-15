Ещё
СК проводит проверку из-за смерти женщины и её ребёнка в родильном отделении Сибири
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СК проводит проверку из-за смерти женщины и её ребёнка в родильном отделении Сибири 

RT на русском 20 часов назад
Следственное управления СК России по Новосибирской области проводит проверку из-за смерти женщины и её ребёнка в родильном отделении, сообщает «ВашГород.ру». По данным издания, в родильном отделении больницы №25 в Новосибирске 33-летняя женщина потеряла малыша после родов, а через несколько дней умерла сама.
«Заельцовским межрайонным следственным отделом следственного управления организована уголовно-процессуальная проверка», — говорится на сайте ведомства.
По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее URA.RU сообщало, что на Урале возбудили уголовное дело в связи со смертью девятимесячного ребёнка.
RT на русском: последние новости
Полицейские изъяли свыше 37 тысяч литров контрафактного алкоголя в Петербурге СМИ: Отчим пропавшей в Сочи девочки признался в её убийстве В МВД назвали сумму ущерба от преступлений коррупционной направленности в 2017 году
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко запускает новую операцию в Донбассе160
«Настоящая мясорубка»: россияне пострадали в Гудаури16
РФ пригрозила Британии «мощнейшим давлением»277
«Надо завязывать с политикой»: Собчак ответила Поклонской164
ЕС осудил строительство Крымского моста123
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение