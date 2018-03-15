Охранять финансы — удел честных и умных

16 марта 81-я годовщина со дня образования отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России . Накануне этой даты корреспондент «ВМ» провел один день вместе с оперуполномоченными ОБЭП Управления внутренних дел по Юго-Восточному административному округу, а также узнал, какие преступления они недавно раскрыли.

После совещания в УВД оперативников не увидишь — практически все работают «по материалам». Это значит, что они ежедневно выезжают на проверки на предприятия города — по поступившей в полицию информации о нарушениях или по уже заведенным делам.

По словам оперативников, в последнее время все больше выявляется экономических преступлений, которые совершают владельцы автосалонов. Например, автосалон на улице Верхние Поля. Его владельцы просматривали в интернете на бесплатных сайтах объявления о продаже авто. Потом созванивались с владельцами и предлагали выгодные условия продажи транспорта. Человек пригонял свой автомобиль в салон, заключал договор. Однако, быстро продав автомобиль, владельцы автосалона не торопились расплачиваться с хозяином машины, а просто «крутили» их в собственном бизнесе, всяческими уговорами и отговорками оттягивая момент окончательного расчета. Но сколько ниточке ни виться, все равно приходит конец: потерпевшие обратились в полицию. Вскоре были задержаны брат и сестра, которые и организовали криминальный бизнес. В итоге они получили по 6 лет реального срока.

Не так давно были задержаны владельцы еще одного автосалона, которые продавали иномарки в кредит, якобы под небольшой процент. На деле под различными предлогами не давали покупателям как следует ознакомиться с условиями договора купли-продажи. А затем счастливые обладатели иномарок выясняли, что подписали бумагу, по которой они взяли кредит под 25 процентов. На сотрудников автосалона возбудили дело по статье «мошенничество».

Во время проверки одного предприятия полицейские выявили там нелегально проживающих иностранцев. Их выдворили за границу, но цепочка расследования привела к четырем гражданам Турции Сирии , которые организовали в столице незаконный бизнес — нелегально переправляли в нашу страну жителей других государств. Таковых оперативники насчитали полсотни человек.

— На днях ушло в суд уголовное дело в отношении обвиняемой, которая собирала с москвичей деньги, якобы для строительства домов в Подмосковье , — рассказывает заместитель начальника 3-й оперативно-разыскной части ОБЭП УВД по ЮАО, подполковник полиции Антон Малкин. — Она даже ездила с пострадавшими в Подольск , показывала котлованы под дома и обещала скорое строительство. Восемь человек перечислили ей от 2,5 до 4 млн рублей. Женщина уже осуждена на 8 лет лишения свободы, но до сих пор в полицию приходят потерпевшие, которых она обманула. Видимо, ей теперь грозит новый срок.

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