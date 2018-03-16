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В Москве грабители вынесли из ювелирного магазина украшения на 50 млн рублей
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В Москве грабители вынесли из ювелирного магазина украшения на 50 млн рублей 

Newsru.com 16 марта 2018
Фото: Newsru.com
Столичные полицейские ищут преступников, которые ограбили ювелирный салон в районе Сокол. Добычей грабителей стали драгоценности, стоимость которых исчисляется десятками миллионов рублей.
Преступление было совершено вечером 15 марта в доме N69 на Ленинградском проспекте. В находящийся там ювелирный магазин вошли четверо неизвестных в масках. «Угрожая сотруднику магазина похожим на пистолет предметом, они разбили витрины и похитили ювелирные изделия, после чего скрылись», — сообщает
АГН «Москва»
со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД Москвы.
Материальный ущерб превысил 50 миллионов рублей, добавили в главке.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ ("Разбой").
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что 15 марта вечером неизвестные ворвались в ювелирный магазин «Серебряный мир» в районе Сокол, после чего скрылись на автомобиле «ВАЗ-2114». Для розыска грабителей был объявлен план «Перехват».
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